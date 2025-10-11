Calciomercato Inter i nerazzurri puntano il figlio d’arte di un ex rivale | ha 17 anni e gioca nel Santos
L’ Inter continua a guardare con attenzione al mercato sudamericano e, secondo quanto riportato da UOL Esporte, avrebbe individuato in Robinho Jr uno dei profili più interessanti in prospettiva futura. Il giovane attaccante del Santos, classe 2007 e sponsorizzato da Neymar, è stato promosso in prima squadra nel 2025 e ha già collezionato sei presenze tra campionato e coppe. Nonostante non abbia ancora trovato la via del gol, il suo talento sta già attirando l’interesse di diversi top club europei, tra cui proprio quello di Viale della Liberazione. L’ Inter avrebbe deciso di inviare uno scout per osservare da vicino il 17enne durante la prossima sfida del Santos contro il Corinthians, con l’obiettivo di valutarne le qualità tecniche e la personalità in campo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio
Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman
Il retroscena https://bmbr.cc/0cwg5nr #Calciomercato #Inter - X Vai su X
Passione Inter. . Le news di calciomercato, casi in Serie A, il pagellone dell'Inter e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partecipare - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter, il futuro di Martinez in bilico? Marotta punta quel portiere - Calciomercato Inter: la strategia per la porta del futuro tra Martinez, Sommer e Caprile Il calciomercato Inter entra nel vivo anche in prospettiva 2026, con la dirigenza nerazzurra già al lavoro per ... Come scrive calcionews24.com
Inter: blitz in Serie A, arriva il ‘nuovo’ Skriniar - L'Inter continua ad essere molto attiva sul calciomercato e potrebbe decidere di andare a prendere il 'nuovo' Skriniar ... Da calciotoday.it