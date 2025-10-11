Calciomercato Inter Calhanoglu e non solo Gli addii a zero tradizione della Milano rossonera

Internews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Calciomercato Inter, da Donnarumma a Kessié, ma soprattutto Calhanoglu. Gli addii a zero una tradizione rossonera. L’analisi della Gazzetta dello Sport. Oggi La Gazzetta dello Sport ha ripercorso i momenti più dolorosi degli ultimi anni in casa Milan, evidenziando i tanti addii che hanno lasciato un segno nella storia recente del club rossonero. Se i casi più recenti, come quelli di Calabria e Florenzi, sono stati gestiti con più serenità, il quotidiano milanese ricorda che, nel recente passato, gli svincolati erano diventati un vero e proprio caso, sia sotto il profilo tecnico che economico. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter calhanoglu e non solo gli addii a zero tradizione della milano rossonera

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Calhanoglu e non solo. Gli addii a zero tradizione della Milano rossonera

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio

Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman

“Tre nuovi titolari all’Inter”: anche Calhanoglu perde il posto - Il punto sul calciomercato nerazzurro nell'episodio di 'Ti Amo Calciomercato': il 2026 sarà un anno di grossi cambiamenti per l'Inter. Segnala calciomercato.it

calciomercato inter calhanoglu addiiInter, caos Calhanoglu: quante critiche, è irriconoscibile - Tra i giocatori più criticati in patria c’è proprio Hakan Calhanoglu, paragonato ad un anziano quando indossa la maglia della Nazionale. calciomercato.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Calhanoglu Addii