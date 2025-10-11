Calciomercato Inter bomba dal Brasile! I nerazzurri hanno messo gli occhi su Robinho Jr
Inter News 24 Calciomercato Inter, il club nerazzurro segue il talentuoso figlio dell’ex attaccante brasiliano ed pronto a monitorarlo da vicino. Non solo la difesa nel mirino della dirigenza dell’Inter per rafforzare il club in vista del futuro. La squadra, infatti, ha messo nel mirino Robinho Jr., giovane talento del Santos, promosso in prima squadra nel 2025 e sponsorizzato dal noto attaccante Neymar. Nonostante i suoi 17 anni e l’assenza di gol in sei partite ufficiali con il club brasiliano, il ragazzo sta già attirando l’attenzione di numerose squadre europee, e tra queste c’è anche quella nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
