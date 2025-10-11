Calciomercato Inter Beppe Marotta vuole comprare quel difensore promettente La situazione

Calcionews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter: nel mirino Muharemovic del Sassuolo per rinforzare la difesa Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto accendersi sul fronte difensivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri stanno seguendo con attenzione Amar Muharemovic, giovane talento del Sassuolo, che ha iniziato la stagione con prestazioni convincenti, attirando l’interesse di diversi club, tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato Inter: nel mirino Muharemovic del Sassuolo per rinforzare la difesa Il calciomercato dell'Inter potrebbe presto accendersi sul fronte difensivo.

