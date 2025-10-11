Calciomercato Inter Ausilio prepara il primo colpo per il 2026! La rivelazione | Ci sta pensando in maniera molto concreta!
Inter News 24 . Ecco di chi si tratta. L’Inter sta già lavorando per il mercato estivo del 2026, con particolare attenzione alla strategia per il futuro della porta. Yann Sommer, attuale portiere dei nerazzurri, è in scadenza di contratto e, secondo le indiscrezioni, non rinnoverà con il club milanese. Per questo motivo, la dirigenza interista è alla ricerca di un nuovo estremo difensore di livello assoluto, con alcuni nomi già in circolazione. Tra questi, il più interessante sembra essere Noah Atubolu, portiere classe 2002 in forza al Friburgo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato Inter, Ausilio piomba sul baby fenomeno: pronto il colpo da 30 milioni - Piero Ausilio si è fiondato sul giovane talento della Ligue 1: il ds nerazzurro prepara il colpo da 30 milioni. Secondo spaziointer.it
Caprile Inter, Ausilio si muove per il portiere del Cagliari: ecco cos’ha fatto il dirigente dei nerazzurri - Caprile Inter, il dirigente dei nerazzurri Piero Ausilio ha iniziato a programmare un piano per strappare il portiere al Cagliari di Tommaso Giulini L’Inter continua a muoversi sul fronte del mercato ... Si legge su cagliarinews24.com