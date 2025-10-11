Inter News 24 . Ecco di chi si tratta. L’Inter sta già lavorando per il mercato estivo del 2026, con particolare attenzione alla strategia per il futuro della porta. Yann Sommer, attuale portiere dei nerazzurri, è in scadenza di contratto e, secondo le indiscrezioni, non rinnoverà con il club milanese. Per questo motivo, la dirigenza interista è alla ricerca di un nuovo estremo difensore di livello assoluto, con alcuni nomi già in circolazione. Tra questi, il più interessante sembra essere Noah Atubolu, portiere classe 2002 in forza al Friburgo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio prepara il primo colpo per il 2026! La rivelazione: «Ci sta pensando in maniera molto concreta!»