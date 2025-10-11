Calcio serie C Perugia - Rimini | acque agitate in tribuna a fine gara

Il Perugia perde la sesta partita consecutiva e i tifosi, questa volta, non le mandano a dire. Subito dopo il triplice fischio finale i giocatori e lo staff tecnico sono stati pesantemente contestati dai tifosi della Curva Nord con fischi ed improperi vari.Ma non è tutto: anche nella tribuna. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it