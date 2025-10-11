Calcio serie C Perugia - Rimini | acque agitate in tribuna a fine gara

Perugiatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Perugia perde la sesta partita consecutiva e i tifosi, questa volta, non le mandano a dire. Subito dopo il triplice fischio finale i giocatori e lo staff tecnico sono stati pesantemente contestati dai tifosi della Curva Nord con fischi ed improperi vari.Ma non è tutto: anche nella tribuna. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Dove vedere in tv Juventus-Como oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming

La tecnologia anche in serie C: "Var light" per il Forlì calcio al Morgagni

calcio serie c perugiaCalcio serie C, il Perugia non prenderà ulteriori provvedimenti. Borras chiede scusa a tutti - Braglia e Meluso resteranno al loro posto salvo sviluppi ad oggi imprevedibili. Segnala perugiatoday.it

calcio serie c perugiaPerugia-Rimini 0-1: diretta live e risultato finale - Rimini di Sabato 11 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Perugia