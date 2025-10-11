Calcio serie C il Perugia sprofonda ma Braglia non getta la spugna | Mai scappare ma se il problema fossi io
Che a Piero Braglia fosse toccata una patata non bollente, ma bollentissima, era chiaro a tutti ma probabilmente nemmeno lui si sarebbe immaginato di poter vivere una situazione di questo genere.Il tecnico resta alla guida del Perugia: la società, rappresentata nell'occasione da Borras, crede che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
