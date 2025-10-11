Calcio serie C il Perugia non prenderà ulteriori provvedimenti Borras chiede scusa a tutti
Il Perugia non arresta la sua caduta, ma al contrario di quanto fosse lecito pensare non opererà ulteriori stravolgimenti. Sia il tecnico Piero Braglia che il direttore dell'area tecnica Mauro Meluso, salvo sviluppi ad oggi non preventivabili, non verranno estromessi dal club e dunque resteranno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio serie C, il Perugia non prenderà ulteriori provvedimenti. Borras chiede scusa a tutti - Braglia e Meluso resteranno al loro posto salvo sviluppi ad oggi imprevedibili. Secondo perugiatoday.it
