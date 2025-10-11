Calcio serie C i guai in casa Perugia non finiscono mai | Kanoute si lussa un dito

Perugiatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad ulteriore coronamento del difficilissimo momento che sta vivendo il Perugia arrivano brutte notizie dall'infermeria.In vista della prossima partita, che i biancorossi giocheranno tra otto giorni a Pineto, è in dubbio Mamadou Kanoute, che nel finale del match contro il Rimini si è infortunato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Dove vedere in tv Juventus-Como oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming

La tecnologia anche in serie C: "Var light" per il Forlì calcio al Morgagni

Calcio serie C, i guai in casa Perugia non finiscono mai: Kanoute si lussa un dito - L'attaccante si è infortunato nel finale della partita contro il Rimini ed è in dubbio per la prossima. Riporta perugiatoday.it

Calcio, colpo del Rimini a Perugia: decisivo Lepri nel primo tempo - Il Rimini espugna Perugia di misura grazie alla rete di Lepri nel primo tempo. Secondo riminitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Guai