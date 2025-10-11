Calcio serie C i guai in casa Perugia non finiscono mai | Kanoute si lussa un dito
Ad ulteriore coronamento del difficilissimo momento che sta vivendo il Perugia arrivano brutte notizie dall'infermeria.In vista della prossima partita, che i biancorossi giocheranno tra otto giorni a Pineto, è in dubbio Mamadou Kanoute, che nel finale del match contro il Rimini si è infortunato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: calcio - serie
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Dove vedere in tv Juventus-Como oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming
La tecnologia anche in serie C: "Var light" per il Forlì calcio al Morgagni
Telesveva. . +++ECCO IL SUPER WEEK-END DI CALCIO: ANDRIA E BARLETTA IN CASA, DERBY DI PUGLIA IN SERIE D A MANFREDONIA E FRANCAVILLA FONTANA, CERCANO CONTINUITÀ GRAVINA ED HERACLEA – SERIE C: FOGGIA APRE OGGI - facebook.com Vai su Facebook
Komen Italia e Lega Calcio Serie A uniscono le forze per la Prevenzione - X Vai su X
Calcio serie C, i guai in casa Perugia non finiscono mai: Kanoute si lussa un dito - L'attaccante si è infortunato nel finale della partita contro il Rimini ed è in dubbio per la prossima. Riporta perugiatoday.it
Calcio, colpo del Rimini a Perugia: decisivo Lepri nel primo tempo - Il Rimini espugna Perugia di misura grazie alla rete di Lepri nel primo tempo. Secondo riminitoday.it