Calcio Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria

Sport.quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partite e arbitri dalla D alla Prima categoria. Serie D. Domani alle 15: Castelfidardo-A. Ascoli: Andrea Kilian Pina di Como; Chieti-Ancona: Petraglione di Campobasso; Fossombrone-Teramo: Tedesco di Battipaglia; Giulianova-Termoli: Tassano di Chiavari; Maceratese-L’Aquila: Saccà di Messina; Recanatese-Ostiamare: Nencioli di Prato; Sora-Sammaurese: Dumitrascu di Finale Emilia; UniPomezia-S. Marino: Calabrò di Reggio Calabria; V. Senigallia-Notaresco: Pandini di Bolzano. Classifica: Ostiamare 18; Ancona 15; L’Aquila, Teramo 14; Notaresco 13; Chieti 10; Termoli, UniPomezia 8; Fossombrone, V. Senigallia 7; Maceratese, Giulianova 6; A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio partite e arbitri dalla serie d alla prima categoria

© Sport.quotidiano.net - Calcio. Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria

In questa notizia si parla di: calcio - partite

Calendario Champions League calcio: orari partite 30 settembre-1° ottobre, guida tv Sky, Prime e TV8

Scommetteva sulle partite di calcio, Gigi Buffon nel mirino | Il compagno di squadra lo spiava sull’iPad: clamoroso scandalo

Soffri di depressione? In Inghilterra prescrivono due biglietti per partite di calcio come cura

calcio partite arbitri serieCalcio. Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria - Partite e arbitri dalla D alla Prima categoria. msn.com scrive

calcio partite arbitri serieSerie A, le partite di oggi: dove vedere Bologna-Pisa, Fiorentina-Roma, Napoli-Genoa e Juventus-Milan in tv e in streaming - Serie A 2025/26, sesta giornata: la classifica, il programma completo e tutte le info su dove vederle in diretta tv e streaming ... Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Partite Arbitri Serie