Calcio In Terza Categoria programma intenso Il Podenzana lancia la sfida all’Icf Fosdinovo
Dopo l’anticipo mandato in visione ieri sera sul sintetico al “Raffi“ di Romagnano, a confronto dalle 21, Cinquale e Palleronese, quattro gli incontri in programma oggi (sabato) e validi per la seconda giornata del campionato di Terza Categoria. Ecco il quadro delle partite del pomeriggio che per Podenzana–Icf Fosdinovo e Terrinca-Spartak Apuane iniziano alle 15, mezzora dopo al “Tolaro“ di Coloretta scendono in campo ValliZeri contro Polisportiva Carrarese, chiude il sabato giocato l’Attuoni che ospita al “Paolo Deste“ di Avenza il Monti. Il turno si completerà lunedì con gli incontri Royal Dallas-Marmese e Sporting Marina-Filattiera, calcio d’avvio fissato alle 21. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
