Non è capitato molto spesso, almeno nella recente storia del mondo palla lunigianese della Prima Categoria di dover registrare due vittorie come hanno fatto Fivizzanese e Mulazzo, rispettivamente contro Porcari e Capezzano nell’ultimo turno. Dunque, dopo le sconfitte registrate sui campi del Corsagna e Marlia, le due squadre lunigianesi brindano di fronte ai propri beniamini con i tre punti. Pertanto, si tratta di un evento da tenere nella dovuta considerazione non solo per le positive ripercussioni sulla classifica, ma soprattutto per quanto ha detto il Mulazzo, che ha saputo ritrovare giuste argomentazioni per rimettersi in piedi e riprendere a camminare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Prima Categoria rivitalizzate le squadre lunigianesi. Mulazzo convincente. Fivizzanese in salute