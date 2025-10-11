Calcio In Eccellenza terza sfida stagionale tra i bianconeri di Marselli e il Real Forte Querceta La Massese è in cerca di continuità | La sfida rappresenta un crocevia
Domani la Massese si ritroverà di fronte a quel Real Forte Querceta che ha già incontrato due volte eliminandolo dalla Coppa ma senza mai batterlo. "Il Real Forte Querceta è ancora imbattuto dopo quattro giornate – ha esternato il tecnico Davide Marselli – ed anche questo dato fa capire le difficoltà che troveremo domenica. Loro sono una buona squadra che ha giocatori che hanno sempre fatto questa categoria come ad esempio Ricci e Nicolini in difesa o Borsell che è stato mio capitano tre anni alla Cuoiopelli dove siamo arrivati due volte ai playoff. Sicuramente non sarà semplice perché troveremo gente che corre ma per noi è troppo importante vincere questa partita e dovremo provarci in ogni modo perché ci darebbe uno slancio incredibile per affrontare questo nuovo trittico ravvicinato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
