Calcio femminile | la Juve cade in casa contro il Como nel sabato di Serie A Fiorentina e Inter si dividono la posta
Passo falso di non poco conto per la Juventus. Dopo il pareggio contro il Sassuolo, la Vecchia Signora ha dovuto cedere il passo al Como in occasione del match valido per la seconda giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Risultato “ammazzaschedine” quello consumatosi tra le mura amiche di Biella, con le comasche che hanno fatto saltare il banco a pochi minuti dalla fine del tempo regolamentare. Non eccezionale la prestazione delle bianconere, apparse per sommi capi poco fluida, nonostante alcune occasioni lucide. La più clamorosa in tal senso è stato un legno colpito al 64? da Beccari con un bolide partito dal limite dell’area. 🔗 Leggi su Oasport.it
