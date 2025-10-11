Doppio derby nel pomeriggio di Promozione, alle 15, con ben quattro ferraresi che anticipano ad oggi e si incroceranno in due sfide sulla carta molto interessanti. A cominciare dalla gara del "G&G Stadium" tra Centese e Casumaro, due squadre che vivono momenti differenti e che per motivi diversi cercano i tre punti. Le "lumache" vogliono riprendersi la vetta dopo aver scontato il turno di riposo ed essersi visti superare in testa dal Valsanterno: l’avvio di campionato dell’undici di Rambaldi è però da incorniciare, e uno scalpo esterno in quel di Cento significherebbe lanciare un ulteriore segnale alle avversarie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti. Doppio derby alle 15. In Promozione. Centese-Casumaro e X Martiri-Masi