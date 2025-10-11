Calcio dilettanti | dieci anticipi dall’Eccellenza alla Terza Fabbrico dai riscattati! Montecchio | 7° hurrà?

Il programma odierno dei dilettanti prevede dieci anticipi, e spicca la sfida in Eccellenza di un Fabbrico (4 punti) che è reduce da tre sconfitte consecutive. I ragazzi di mister Maurizio Galantini andranno a far visita alla Bobbiese (9) alle ore 15. L’obiettivo è muovere la classifica che altrimenti inizia a farsi complicata anche se siamo solo al settimo turno. Arbitrerà Filip Ferri di Bologna. Tutt’altro umore, nel girone A di Promozione, in casa Montecchio (18): i giallorossi le hanno vinte tutte e sei e sono primi da soli a +4 sulla seconda. Oggi, alle 15, Lorenzo Marmiroli ospiteranno il Terme Monticelli, che ha 7 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

