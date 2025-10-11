Calcio colpo del Rimini a Perugia | decisivo Lepri nel primo tempo
Il Rimini espugna Perugia di misura grazie alla rete di Lepri nel primo tempo. I biancorossi, pur sempre ultimi in classifica, si portano a quota -1 e a -4 dal Perugia, penultimo con tre mattoncini dopo aver incassato la sesta sconfitta consecutiva a opera dei romagnoli. Domenica prossima al. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Orgoglio Rimini: gran colpo a Perugia (0-1) - Vittoria preziosa e meritata del Rimini contro un Perugia apparso allo sbando (0- Da corriereromagna.it