Cakir al miele con Calhanoglu | Lui il nostro capitano e leader ho un augurio per lui

Serata speciale per Hakan Çalhano?lu. Il regista dell'Inter celebra questa sera la sua centesima presenza con la maglia della Turchia nella sfida contro la Bulgaria. Un traguardo prestigioso, commentato alla vigilia dal suo compagno di nazionale, il portiere del Galatasaray U?urcan Çak?r. Interrogato sul suo capitano, spesso accostato proprio al club di Istanbul, Çak?r ha usato parole di grande stima. Ha descritto il giocatore del club meneghino come il leader tecnico e carismatico del gruppo, un capitano capace di comunicare in modo eccellente con tutti.

