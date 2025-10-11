Caduto dal quinto piano Il bimbo è fuori pericolo Il padre | Un miracolo

Non una, ma due buone notizie dopo i giorni di angoscia seguiti al terribile incidente di mercoledì mattina, quando un bambino di 10 anni soltanto è precipitato dal balcone della propria abitazione, situata al quinto piano di una delle Torri della Piastra, al civico 100. La mamma era in casa con lui quel mattino che non si sentiva bene e non era andato a scuola. Impossibile prevedere che cosa sarebbe successo di lì a poco, quando il corpo del bambino è stato notato da un vicino riverso nel prato del giardino condominiale. Elitrasportato d’urgenza all’ ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato ricoverato in Terapia pediatrica, il giovanissimo ha superato le 48 ore più critiche e non si trova in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

