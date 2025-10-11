Cadono calcinacci da un palazzo a Pontecagnano | intervengono i vigili del fuoco
Caduta calcinacci a Pontecagnano Faiano su Corso Umberto, in pieno centro cittadino. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. I caschi rossi hanno messo in sicurezza la zona dopo la segnalazione di alcuni cittadini spaventati per la caduta di calcinacci da alcune finestre di un palazzo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
