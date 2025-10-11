Cade da un muro in corso Italia e finisce in ospedale

Paura e soccorsi in corso Italia intorno a mezzanotte e mezza. Un ragazzo ha perso l'equilibrio ed è caduto da un muro in corso Italia. Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce Gialla e l'automedica Golf 1 e sono intervenuti in appoggio anche i vigili del fuoco. La missione è partita. 🔗 Leggi su Genovatoday.it