Cade da 5 metri di altezza da un’impalcatura | operaio salvo per miracolo

Tragedia sfiorata in strada Garibaldi, dove stamattina un operaio è caduto da un'impalcatura alta 5 metri volando giù. Immediatamente soccorso, non sarebbe in percilo di vita.L'incidente è accaduto di fianco al teatro Regio. Sul posto l'automedica, un'ambulanza e i vigili del fuoco. Le cause per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

