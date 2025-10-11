Cadavere trovato in strada a Gioiosa Ionica | indagati due indiani

Imolaoggi.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono due le persone indagate per l’omicidio di Kumar Pankaj, il 37enne indiano il cui corpo fu trovato lo scorso 20 agosto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cadavere - trovato

Roma, trovato il cadavere di una donna tra le sterpaglie

Roma, cadavere di una donna trovato tra i cespugli

La macabra scoperta: trovato un cadavere, si indaga per omicidio

cadavere trovato strada gioiosaCadavere avvolto in un lenzuolo e abbandonato in strada a Gioiosa Ionica: 2 persone indagate per l’omicidio - La svolta investigativa nelle ultime settimane quando gli accertamenti dei carabinieri hanno portato all’arresto di un connazionale della vittima, accusato ... Riporta fanpage.it

cadavere trovato strada gioiosaGioiosa, cadavere trovato nel lenzuolo: due indagati - Due indagati per l'omicidio del 37enne indiano il cui cadavere fu trovato avvolto in un lenzuolo nel centro storico di Gioiosa Ionica ... Si legge su quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Cadavere Trovato Strada Gioiosa