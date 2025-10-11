Cacciatore trova un cadavere in una risaia a Milano | si indaga

Ritrovato a Milano il corpo di una persona senza vita. Il cadavere, ancora non identificato, è stato trovato da un cacciatore che ha dato l'allarme. Il corpo in una risaiaLa chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 9 di sabato 11 ottobre. Un cacciatore che si trovava in via Manduria a Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

