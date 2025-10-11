C’è un noto personaggio televisivo che ha dovuto lasciare il programma dopo 11 anni. La reazione non sarebbe stata per niente positiva, ecco la reazione Essere un noto personaggio televisivo fa guadagnare tanta notorietà nel pubblico della televisione. Una di queste, tra le più apprezzate, è senza dubbio Benedetta Parodi, nota appunto per i suoi. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Cacciata dopo 11 anni dal programma, non l’ha presa bene: la reazione