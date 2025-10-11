Caccia il Tar sospende parte del calendario venatorio di Soa e Lndc
Il Tar Abruzzo accoglie il ricorso di Lndc Animal Protection e Stazione Ornitologica Abruzzese e sospende la caccia ai tordi oltre il 10 gennaio. «Ennesima sconfitta per la deriva filo venatoria della Regione», commentano le due associazioni.Il tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: caccia - sospende
Il Tar sospende la caccia ai tordi in Abruzzo e condanna la Regione
? Caccia, il Tar sospende parte del calendario venatorio regionale 2025/26 Il Tar Abruzzo ha accolto il ricorso presentato da Lndc Animal Protection e Stazione Ornitologica Abruzzese (Soa), sospendendo in via cautelare le norme del calendario venatorio - facebook.com Vai su Facebook
Il Tar sospende la caccia ai tordi in Abruzzo e condanna la Regione https://ift.tt/hZ5uwfp https://ift.tt/dsWQflg - X Vai su X
CACCIA AI TORDI: TAR ABRUZZO SOSPENDE PARTE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE - L’AQUILA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ha accolto il ricorso presentato da LNDC Animal Protection e Stazione Ornitologica Abruzzese, sospendendo la parte del calendario venator ... Si legge su abruzzoweb.it
Caccia ai tordi, il TAR Abruzzo sospende la proroga: accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste - Sospesa la parte del calendario venatorio regionale 2025/26 che estendeva la caccia a tre specie di tordi fino al 31 gennaio ... Segnala laquilablog.it