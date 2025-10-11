Caccia il Tar sospende parte del calendario venatorio di Soa e Lndc

Il Tar Abruzzo accoglie il ricorso di Lndc Animal Protection e Stazione Ornitologica Abruzzese e sospende la caccia ai tordi oltre il 10 gennaio. «Ennesima sconfitta per la deriva filo venatoria della Regione», commentano le due associazioni.Il tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it