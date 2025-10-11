Buon Compleanno Jury Chechi Ninetto Davoli Gabriele Lavia…

Buon Compleanno Ninetto Davoli, Gabriele Lavia, Fabio de Luigi, Nicola Zingaretti, Antonio Fazio, Marco Tarchi, Stefano Ricucci, Giovanni Barozzino, Enrico Piccinelli, Gianmarco Tognazzi, Jury Chechi, Francesco Palermo, Micaela Campana, Filippo Gallinella, Ciro Petrone, Lidia Oppo, Domenico Fontana, Paolo Oliva, Giuseppe de Luca, Davide Uccellari, Marcello Violi. Oggi 11 ottobre compiono gli anni: Mario de Prati, ex calciatore; Angelo Tenconi, pilota moto. Compleanno anche di: Antonio Fazio, ex governatore di Bankitalia; Jo Fedeli (Fedele Ladisa), cantante; Gabriel Aldo Bertozzi, artista, scrittore; Masolino d’Amico, critico teatro, traduttore, giornalista; Rosalba de Carlo, cuoca; Roberto Soffritti, politico; Gabriele Lavia, attore, regista, sceneggiatore; Angelo Tondini, fotografo, scrittore, giornalista; Paolo Fogu, politico; Carmelo Pittera, allenatore pallavolo; Gianni Sparapan, storico, scrittore; Dario Farina, compositore, cantante, discografico; Vincenzo Franceschelli, giurista; Marzio Lucchesi, vignettista, animatore; Giorgio Morini, ex calciatore, allenatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon Compleanno Jury Chechi, Ninetto Davoli, Gabriele Lavia…

In questa notizia si parla di: buon - compleanno

Buon compleanno Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini…

Buon compleanno Veronica Lario, Roberto Gualtieri, Fioretta Mari…

Buon compleanno Nina Moric, Mireille Mathieu, Nicola Gratteri…

Buon compleanno a Giuseppe Verdi, nato oggi a Roncole nel 1813. Kurt Masur dirige "La forza del destino" di Giuseppe Verdi. Si tratta della Sinfonia iniziale e ve la vogliamo proporre ora. Buon ascolto! #10ottobre - X Vai su X

119 anni di storia Buon compleanno Spezia Calcio #SerieBKT #LaBChannel - facebook.com Vai su Facebook

Jury Chechi vince Pechino Express: «Quando sono stato assalito dalle scimmie ho sbroccato». L'adozione di Botox e il rammarico di Dolcenera - I Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi, non nascondono la soddisfazione per aver vinto Pechino Express 2025. Scrive ilgazzettino.it

Jury Chechi e Antonio Rossi: « Pechino Express? Abbiamo gareggiato in modo sano e vinto. Lo sport ci ha dato grandi gioie ma ci ha tolto anche molto» - Quando, nel 1996, Jury Chechi e Antonio Rossi si sono conosciuti dietro al bancone della giuria di Miss Italia non avevano idea che in futuro avrebbero condiviso un'avventura come Pechino Express, ... Secondo vanityfair.it