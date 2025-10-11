Un episodio di violenza sconvolgente ha scosso la comunità cilentana: un ragazzo di appena 14 anni, all’uscita da scuola, è stato accerchiato, inseguito e picchiato da un gruppo di coetanei. Una scena di sopraffazione e crudeltà che lascia attoniti L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Bullismo shock a Vallo della Lucania. Il Codacons Cilento: “Serve una mobilitazione educativa del territorio”