Buffalo Bills @ Atlanta Falcons | Anteprima pronostici e quote

2025-10-11 20:50:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: Anteprima per Buffalo Bills @ Atlanta Falcons. I Buffalo Bills (4-1) cercheranno di riprendersi dalla sconfitta in prima serata contro i New England Patriots la scorsa settimana e calmeranno ogni dubbio sul loro status di favoriti del Super Bowl nella AFC quando affronteranno gli Atlanta Falcons (2-2) nel Monday Night Football. Una prestazione sciatta dei Bills è stata punita dai rivali dell'AFC East quando Buffalo ha subito la prima sconfitta della stagione. Ci si aspetta che Josh Allen e soci si riprendano contro una squadra dei Falcons che deve ancora trovare consistenza, ma i Bills sono diffidenti nei confronti di un attacco di Atlanta che ha impressionato in modo significativo nella vittoria della settimana 4 sui Washington Commanders prima del bye della scorsa settimana.