Bucchi | Gara dura noi molto compatti Chiosa | Avanti così
Un Arezzo non molto brillante ma sicuramente efficace ha la meglio su un Gubbio coriaceo e ben organizzato e avanza ancora a grandi balzi in classifica. Cristian Bucchi (nella foto) conferma le sensazioni avute anche fuori dal campo: "Il Gubbio è una squadra che ti fa giocare male e che spezzetta il gioco, servivano giocatori che dessero geometria e palleggio e invece si sono rivelati sottotono. Tecnicamente parlando, non a caso, è stata una delle nostre partite più brutte. Anche chi è subentrato non è entrato bene: stasera non mi sono piaciuti. Comunque, sono gare complicate e di buono mi prendo che siamo stati squadra, compatti, pur dovendo far fronte all’infortunio di Renzi a fine primo tempo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: bucchi - gara
Bucchi: "Una gara da chiudere prima. Successo che vale"
Arezzo, il ko col Guidonia fa ancora male. Bucchi: "Noi ingenui ma gara di alto livello"
Al termine della gara di Rimini parla Flavio Giampieretti, vice di Bucchi, che esalta la prestazione di squadra - facebook.com Vai su Facebook
Bucchi: "Gara dura, noi molto compatti". Chiosa: "Avanti così" - Anche il capitano Marco Chiosa è intervenuto in sala stampa: "Partita difficile da giocare, loro ci hanno preso uomo contro uomo e abbiamo fatto più fatica. Secondo sport.quotidiano.net
Valtur Brindisi, Bucchi: “Non era gara semplice, bravi i miei ragazzi” - BRINDISI – Il fattore Palapentassuglia c’è tutto nella vittoria al cardiopalma della Valtur Brindisi contro Scafati. Si legge su trnews.it