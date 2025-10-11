Un Arezzo non molto brillante ma sicuramente efficace ha la meglio su un Gubbio coriaceo e ben organizzato e avanza ancora a grandi balzi in classifica. Cristian Bucchi (nella foto) conferma le sensazioni avute anche fuori dal campo: "Il Gubbio è una squadra che ti fa giocare male e che spezzetta il gioco, servivano giocatori che dessero geometria e palleggio e invece si sono rivelati sottotono. Tecnicamente parlando, non a caso, è stata una delle nostre partite più brutte. Anche chi è subentrato non è entrato bene: stasera non mi sono piaciuti. Comunque, sono gare complicate e di buono mi prendo che siamo stati squadra, compatti, pur dovendo far fronte all’infortunio di Renzi a fine primo tempo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bucchi: "Gara dura, noi molto compatti". Chiosa: "Avanti così"