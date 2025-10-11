Brivido playoff | l' Italia sarebbe testa di serie Scozia e Ungheria i pericoli da evitare

Se la Norvegia batte Israele, gli azzurri sono praticamente certi di doversi giocare il Mondiale a marzo, passando per due spareggi: una semifinale e una finale. Sorteggio il 21 novembre, con la prima gara sicuramente in casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brivido playoff: l'Italia sarebbe testa di serie. Scozia e Ungheria i pericoli da evitare

