Brindisi incendio in un appartamento | morti 98enne e la badante

Tg24.sky.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 98 anni e la sua badante 44enne sono stati trovati morti stasera in un appartamento a San Pietro Vernotico (Brindisi), all'interno del quale si era sviluppato un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il ritrovamento dei corpi da parte dei vigili del fuoco, chiamati da un parente che non riusciva a parlare con l'anziano, risale a poco prima delle 20. Secondo le prime informazioni, i corpi erano in due stanze differenti e il decesso potrebbe essere dovuto alla inalazione di fumo. L'uomo era di San Pietro Vernotico, la badante romena. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

