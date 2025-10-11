Brindisi incendio in un appartamento | morti 98enne e la badante 44enne

Le fiamme si sono sviluppate nella stanza in cui si trovava l'anziano, con ogni probabilità a causa del corto circuito di una stufa elettrica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brindisi, incendio in un appartamento: morti 98enne e la badante 44enne

In questa notizia si parla di: brindisi - incendio

Incendio a Brindisi, in fiamme tre auto e due depositi abbandonati

Gli investigatori, al comando del capitano Alessandro Genovese e coordinati dalla Procura di Brindisi, hanno denunciato a piede libero un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti, come presunto autore dell’incendio dell’auto del - facebook.com Vai su Facebook

Incendio a Brindisi, in fiamme tre auto e due depositi abbandonati - X Vai su X

Incendio in casa, morti un anziano e la sua badante - E' successo in via Nobel: i due, lui originario del paese nel brindisino, lei rumena, potrebbero essere morti per aver inalato il fumo ... Da rainews.it

Brindisi, incendio in un appartamento: morti 98enne e la badante - I corpi erano in due stanze differenti e il decesso potrebbe essere dovuto alla inalazione di fumo ... Si legge su tg24.sky.it