Brignone | Olimpiadi? Ce la sto mettendo tutta Goggia | Ottima preparazione

Federica Brignone, Sofia Goggia e Dominik Paris hanno parlato al Festival dello sport di Trento a margine dell’evento “Tutti i campioni della neve” delle attuali condizioni fisiche e delle aspettative future. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brignone: "Olimpiadi? Ce la sto mettendo tutta". Goggia: "Ottima preparazione"

In questa notizia si parla di: brignone - olimpiadi

Sofia Goggia sulla nuova stagione: “Le Olimpiadi? Inizierò a pensarci a febbraio. Brignone tornerà al 100%”

Milano-Cortina, Roda (Fisi): Brignone a Olimpiadi? Bisogna aspettare

Federica Brignone: «Sento ancora dolore, non so quando tonerò a sciare. Le Olimpiadi? Non ho una risposta» (Corsera)

? Federica Brignone, simbolo dello sci italiano, ha raccontato a Repubblica la sua verità dopo il grave infortunio del 3 aprile (frattura tibia e perone, rottura del crociato e 43 punti di sutura). “La mia salute vale più delle Olimpiadi”: con queste parole guarda - facebook.com Vai su Facebook

Marta Brignone - X Vai su X

Brignone, il calvario non è finito: il dolore non va via, Milano Cortina è in dubbio. Quando la decisione finale - Brignone è ancora alle prese con il dolore e l'infortunio alla gamba. sport.virgilio.it scrive

Brignone è tornata a correre, ma le Olimpiadi di Milano e Cortina restano lontane: la confessione choc - Federica Brignone corre verso i Giochi, ma ammette che il tempo non gioca dalla sua parte: Non voglio vivere di rimpianti, ma è sempre più complicato. Segnala sport.virgilio.it