Brignone | Io e mio fratello Davide una forza che non si spezza L' obiettivo è ritrovare me stessa

Fede e il fratello si raccontano sul palco del Teatro Sociale, dai trionfi alla fatica per il ritorno dall'infortunio: "Ho passato mesi difficili, ma so che tornerò. Con mio fratello accanto, nulla è impossibile".

DIRETTA LIVE - Terza e ultima prova della discesa libera femminile ai Mondiali di Saalbach. Ultime rifiniture per le specialiste. Tornano in pista Federica Brignone dopo l'argento in SuperG e Sofia Goggia a caccia del primo oro mondiale. Minuto per minuto tut

Brignone "Milano-Cortina? Ci proverò fino in fondo. Il primo obiettivo era tornare a camminare" - TRENTO (ITALPRESS) – "In questo momento sto ancora facendo della riabilitazione, è un momento riabilitativo e di ricostruzione della mobilità.