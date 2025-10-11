di Alfredo Marchetti Un gran sospiro di sollievo per i familiari del medico apuano, Lorenzo Bresciani, quando l’aereo proveniente da Israele ha toccato l’asfalto dell’aeroporto Marconi di Bologna, ieri pomeriggio, intorno alle 18. Il medico ha potuto riabbracciare i familiari, il padre Sergio, dopo ore trascorse nel carcere di Ktzi’ot, in attesa di una novità che potesse cambiare la sua posizione. Bresciani di 29 anni mercoledì scorso, dai suoi canali social, aveva lanciato l’allarme, a bordo di una delle imbarcazioni intercettate a largo di Gaza dall’esercito israeliano. L’accusa sarebbe immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bresciani è tornato a casa. Lieto fine per il medico bloccato dagli israeliani