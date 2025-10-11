Brescia, 11 ott – Uno striscione di 15 metri per sollecitare il dibattito pubblico sul tema della Remigrazione. Nella serata di ieri il Comitato Remigrazione e Riconquista – che proprio nei giorni scorsi ha lanciato il sito internet – ha effettuato un blitz al castello di Brescia. Al centro del dibattito. Un comunicato rivendica l’azione: “ Uno striscione di 15 metri che recita ‘Remigrazione’ è stato esposto dalla torre Coltrina del castello cittadino. Il Comitato Remigrazione e Riconquista ne rivendica la paternità e dà inizio alla stagione di promozione del progetto “. Ovvero una piattaforma concreta e strategica per opporsi incisivamente alla dilagante sostituzione demografica e culturale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Brescia, il Comitato Remigrazione: “Una svolta per l’Europa intera”