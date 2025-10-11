Brescia il Comitato Remigrazione | Una svolta per l’Europa intera
Brescia, 11 ott – Uno striscione di 15 metri per sollecitare il dibattito pubblico sul tema della Remigrazione. Nella serata di ieri il Comitato Remigrazione e Riconquista – che proprio nei giorni scorsi ha lanciato il sito internet – ha effettuato un blitz al castello di Brescia. Al centro del dibattito. Un comunicato rivendica l’azione: “ Uno striscione di 15 metri che recita ‘Remigrazione’ è stato esposto dalla torre Coltrina del castello cittadino. Il Comitato Remigrazione e Riconquista ne rivendica la paternità e dà inizio alla stagione di promozione del progetto “. Ovvero una piattaforma concreta e strategica per opporsi incisivamente alla dilagante sostituzione demografica e culturale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: brescia - comitato
COSTRUIAMO LA PACE IN UN MONDO DI GUERRA ? Il Comitato Ponti di Pace, in collaborazione con l’Università di Brescia (University for Peace) e con il patrocinio dei Comuni di Corsico, Buccinasco e Cesano Boscone, organizza un percorso format - facebook.com Vai su Facebook
Sul Castello di Brescia lo striscione con la scritta «Remigrazione» - Il comitato bresciano «Remigrazione e Riconquista» ha diffuso nelle scorse ore le immagini dell’iniziativa che le diverse realtà identitarie che sostengono la proposta di legge hanno messo in campo la ... giornaledibrescia.it scrive