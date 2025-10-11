Brescia il Comitato Remigrazione | Una svolta per l’Europa intera

Ilprimatonazionale.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia, 11 ott – Uno striscione di 15 metri per sollecitare il dibattito pubblico sul tema della Remigrazione. Nella serata di ieri il Comitato Remigrazione e Riconquista – che proprio nei giorni scorsi ha lanciato il sito internet – ha effettuato un blitz al castello di Brescia. Al centro del dibattito. Un comunicato rivendica l’azione: “ Uno striscione di 15 metri che recita ‘Remigrazione’ è stato esposto dalla torre Coltrina del castello cittadino. Il Comitato Remigrazione e Riconquista ne rivendica la paternità e dà inizio alla stagione di promozione del progetto “. Ovvero una piattaforma concreta e strategica per opporsi incisivamente alla dilagante sostituzione demografica e culturale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

brescia il comitato remigrazione una svolta per l8217europa intera

© Ilprimatonazionale.it - Brescia, il Comitato Remigrazione: “Una svolta per l’Europa intera”

In questa notizia si parla di: brescia - comitato

brescia comitato remigrazione svoltaSul Castello di Brescia lo striscione con la scritta «Remigrazione» - Il comitato bresciano «Remigrazione e Riconquista» ha diffuso nelle scorse ore le immagini dell’iniziativa che le diverse realtà identitarie che sostengono la proposta di legge hanno messo in campo la ... giornaledibrescia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Brescia Comitato Remigrazione Svolta