Bremer Juventus aggiornamenti in vista del Como | come sta il difensore brasiliano e come potrebbe essere impiegato Ultime

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer Juventus, il difensore ha lavorato intensamente in questi giorni ma è previsto un rallentamento degli allenamenti tra oggi e domani. Il difensore brasiliano  Bremer  è in netto recupero dopo il fastidio accusato e punta a tornare al centro della difesa della  Juventus  alla ripresa del campionato. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, il pilastro della retroguardia bianconera  ha lavorato sodo  in questi giorni, sfruttando la sosta per le Nazionali per intensificare il suo percorso di riabilitazione e potenziamento. Tuttavia, lo staff tecnico della  Vecchia Signora  ha deciso di inserire una breve pausa nel suo programma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bremer juventus aggiornamenti in vista del como come sta il difensore brasiliano e come potrebbe essere impiegato ultime

© Juventusnews24.com - Bremer Juventus, aggiornamenti in vista del Como: come sta il difensore brasiliano e come potrebbe essere impiegato. Ultime

In questa notizia si parla di: bremer - juventus

Bremer, che ritorno: “La Juventus può stare al passo di Inter e Napoli”

Juventus, Bremer corre verso il rientro: atteso alla Continassa prima del raduno

Infortunio Bremer: il difensore brasiliano della Juventus si allena e manda un messaggio ai tifosi! La FOTO gasa tutto l’ambiente bianconero

bremer juventus aggiornamenti vistaJuventus, infortunio Bremer: svelati i nuovi tempi di recupero - Nessuna preoccupazione e nessun allarme: Bremer tornerà a disposizione di Tudor dopo la sosta delle Nazionali. Da fantamaster.it

bremer juventus aggiornamenti vistaInfortunio Bremer, ci sono novità dopo l’allenamento odierno: ecco come sta Gleison e le ultime novità in vista di Juve Milan - Infortunio Bremer, ci sono novità dopo l’allenamento odierno: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa in vista di Juve Milan Le speranze di vedere Gleison Bremer in campo contro il Milan sono appese ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Bremer Juventus Aggiornamenti Vista