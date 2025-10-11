Brandisce un estintore contro docenti e ATA | genitore fa irruzione in una scuola

L’ingresso non autorizzato è avvenuto nel primo pomeriggio, all’interno di una in provincia di Potenza. Un uomo ha fatto irruzione nei locali scolastici tentando di allontanarsi con la figlia minorenne, poche ore dopo che il Tribunale per i minorenni ne aveva disposto l’affidamento a una comunità alloggio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it