Brandisce un estintore contro docenti e ATA | genitore fa irruzione in una scuola

Orizzontescuola.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ingresso non autorizzato è avvenuto nel primo pomeriggio, all’interno di una in provincia di Potenza. Un uomo ha fatto irruzione nei locali scolastici tentando di allontanarsi con la figlia minorenne, poche ore dopo che il Tribunale per i minorenni ne aveva disposto l’affidamento a una comunità alloggio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

