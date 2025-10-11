Brad Pitt va a convivere con Ines de Ramon | Sono felici come non mai
Procede a gonfie vele la relazione tra Brad Pitt e Ines de Ramon. I due, che si frequentano da circa tre anni, hanno infatti deciso di andare a convivere in una nuova casa: “Sono più felici che mai”, assicurano gli amici della coppia. Brad Pitt va a convivere con Ines de Ramon. Dopo tre anni d’amore, Brad Pitt e Ines de Ramon hanno deciso di portare la loro relazione a un livello successivo. Stando a quanto rivelato al magazine People da una fonte, l’attore e la designer di gioielli “ vivono completamente insieme ” e si sono trasferiti in una nuova casa. “Brad sta davvero includendo Ines in tutti i suoi piani di viaggio e, quando sono a casa, si rilassano semplicemente insieme”, ha spiegato l’insider. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: brad - pitt
