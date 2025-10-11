Brad Pitt e Ines de Ramon annunciano ufficialmente la loro convivenza
La storia d'amore tra Brad Pitt e Ines de Ramon si approfondisce ulteriormente con la loro decisione di convivere. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
In questa notizia si parla di: brad - pitt
Il miglior ruolo di brad pitt in un film sportivo del 2011
C'era una volta a... Hollywood: cosa sappiamo del sequel del film di Tarantino con Brad Pitt
F1 il film raggiunge un traguardo unico per brad pitt in un mese
Nel cast potrebbero tornare molte star, da Julia Roberts a Brad Pitt - facebook.com Vai su Facebook
Brad Pitt vende la sua villa di Los Angeles ad Austin Butler per 5,2 milioni di dollari - X Vai su X
Brad Pitt va a convivere con Ines de Ramon: “Sono felici come non mai” - I due, che si frequentano da circa tre anni, hanno infatti deciso di andare a convivere in una nuova casa: “Sono più felici che mai”, ... dilei.it scrive
Brad Pitt a Venezia 81 con la fidanzata Ines de Ramon: la prima apparizione ufficiale della coppia sul red carpet - Dopo la partenza di Angelina Jolie, che alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 ha presentato Maria in cui interpreta Maria Callas, arriva al Lido l’ex marito Brad Pitt. Scrive deejay.it