Brad Pitt e Ines de Ramon annunciano ufficialmente la loro convivenza

Donnemagazine.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia d'amore tra Brad Pitt e Ines de Ramon si approfondisce ulteriormente con la loro decisione di convivere. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

brad pitt e ines de ramon annunciano ufficialmente la loro convivenza

© Donnemagazine.it - Brad Pitt e Ines de Ramon annunciano ufficialmente la loro convivenza

In questa notizia si parla di: brad - pitt

Il miglior ruolo di brad pitt in un film sportivo del 2011

C'era una volta a... Hollywood: cosa sappiamo del sequel del film di Tarantino con Brad Pitt

F1 il film raggiunge un traguardo unico per brad pitt in un mese

brad pitt ines deBrad Pitt va a convivere con Ines de Ramon: “Sono felici come non mai” - I due, che si frequentano da circa tre anni, hanno infatti deciso di andare a convivere in una nuova casa: “Sono più felici che mai”, ... dilei.it scrive

Brad Pitt a Venezia 81 con la fidanzata Ines de Ramon: la prima apparizione ufficiale della coppia sul red carpet - Dopo la partenza di Angelina Jolie, che alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 ha presentato Maria in cui interpreta Maria Callas, arriva al Lido l’ex marito Brad Pitt. Scrive deejay.it

Cerca Video su questo argomento: Brad Pitt Ines De