Bra - Carpi 1-3 | È Cortesi show i biancorossi calano il tris

Modenatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carpi fa tre gol fuori casa, stende il Bra grazie al suo uomo migliore (Cortesi, un gol, due assist e pure due clamorose reti fallite) e, almeno per ventiquattr'ore, si arrampica al quarto posto in attesa delle altre partite. Curioso che l'ultimo tris col medesimo punteggio (1-3) messo a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carpi - cortesi

Il solito Cortesi salva il Carpi. Un pari con tanti rimpianti

Carpi, la gara perfetta. Cortesi firma il blitz

Sambenedettese-Carpi 0-1 | Cortesi gol ed il Carpi espugna San Benedetto

bra carpi 1 3Calcio Serie C: Bra ko nell'anticipo, il Carpi si impone per 3-1 - La giornata 9 della Serie C Sky Wifi ha visto il Bra ospitare e affrontare (venerdì sera al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante) il Carpi: 1- targatocn.it scrive

bra carpi 1 3Calcio, Serie C: il Bra battuto in casa dal Carpi - La giornata 9 della Serie C Sky Wifi ha visto il Bra ospitare e affrontare (venerdì sera al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante) il Carpi: 1- Come scrive cuneodice.it

Cerca Video su questo argomento: Bra Carpi 1 3