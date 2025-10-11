Bra - Carpi 1-3 | È Cortesi show i biancorossi calano il tris
Il Carpi fa tre gol fuori casa, stende il Bra grazie al suo uomo migliore (Cortesi, un gol, due assist e pure due clamorose reti fallite) e, almeno per ventiquattr'ore, si arrampica al quarto posto in attesa delle altre partite. Curioso che l'ultimo tris col medesimo punteggio (1-3) messo a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: carpi - cortesi
Il solito Cortesi salva il Carpi. Un pari con tanti rimpianti
Carpi, la gara perfetta. Cortesi firma il blitz
Sambenedettese-Carpi 0-1 | Cortesi gol ed il Carpi espugna San Benedetto
#SerieCSkyWifi Il Carpi di Cassani sbanca San Benedetto del Tronto grazie a Cortesi: è un'impresa storica - facebook.com Vai su Facebook
Il colpo di testa di Panelli e la magia di capitan Cortesi su punizione decidono la prima frazione: è 0-2 all'intervallo @seriecofficial | ? - X Vai su X
Calcio Serie C: Bra ko nell'anticipo, il Carpi si impone per 3-1 - La giornata 9 della Serie C Sky Wifi ha visto il Bra ospitare e affrontare (venerdì sera al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante) il Carpi: 1- targatocn.it scrive
Calcio, Serie C: il Bra battuto in casa dal Carpi - La giornata 9 della Serie C Sky Wifi ha visto il Bra ospitare e affrontare (venerdì sera al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante) il Carpi: 1- Come scrive cuneodice.it