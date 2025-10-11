Botte alla figlia che rifiutava il velo condannato papà integralista Ma lui dice | Era solo un metodo educativo
Milano, 11 ottobre 2025 – Quando aveva 11 anni Fatima ha trovato un velo sul suo letto, ed è stata costretta a indossarlo. Un’imposizione che lei, nata e cresciuta a Milano, dall’adolescenza ha smesso di accettare, e per la sua scelta di uno “stile di vita occidentale” veniva punita dal padre, egiziano, con le botte. Colpi con una “bacchetta”, in particolare, che l’uomo usava per portare avanti il suo “metodo educativo” con i figli. Fatima, che indichiamo con un nome di fantasia, una volta maggiorenne ha scelto di sporgere denuncia e di rivolgersi a un centro antiviolenza. Il padre, nei giorni scorsi, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Milano a 5 anni e 6 mesi di carcere, per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della figlia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
