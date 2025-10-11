Botte alla figlia che rifiutava il velo condannato papà integralista Ma lui dice | Era solo un metodo educativo

Ilgiorno.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 11 ottobre 2025 – Quando aveva 11 anni Fatima ha trovato un velo sul suo letto, ed è stata costretta a indossarlo. Un’imposizione che lei, nata e cresciuta a Milano, dall’adolescenza ha smesso di accettare, e per la sua scelta di uno “stile di vita occidentale” veniva punita dal padre, egiziano, con le botte. Colpi con una “bacchetta”, in particolare, che l’uomo usava per portare avanti il suo “metodo educativo” con i figli. Fatima, che indichiamo con un nome di fantasia, una volta maggiorenne ha scelto di sporgere denuncia e di rivolgersi a un centro antiviolenza. Il padre, nei giorni scorsi, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Milano a 5 anni e 6 mesi di carcere, per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della figlia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

botte alla figlia che rifiutava il velo condannato pap224 integralista ma lui dice era solo un metodo educativo

© Ilgiorno.it - Botte alla figlia che rifiutava il velo, condannato papà integralista. Ma lui dice: “Era solo un metodo educativo”

In questa notizia si parla di: botte - figlia

Botte e insulti a moglie e figlia: uomo allontanato da casa dopo la denuncia

Botte a compagna e figlia. Lei denuncia la violenza: divieto di avvicinamento

Massacrata di botte dal compagno 18enne della figlia, ora sono costrette a cambiare casa: “Le vittime devono nascondersi”

Massacra di botte la compagna davanti alla figlia minorenne: arrestato un 41enne ad Ardea - È stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un uomo di 41 anni residente ad Ardea, nella città metropolitana di Roma. Segnala fanpage.it

Botte alla figlia arrestata 66enne - Una donna di origine romena di 66 anni è stata arrestata nel primo pomeriggio di giovedì scorso nella sua abitazione di Alfonsine dai carabinieri della locale Stazione con l’accusa di lesioni ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Botte Figlia Rifiutava Velo