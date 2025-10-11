Botta e risposta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein

È scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Nel corso del comizio di chiusura della campagna elettorale in Toscana, dove domenica 12 e lunedì 13 si terranno le elezioni regionali, la premier ha attaccato la sinistra «che non è riuscita a gioire per la tregua» in Medio Oriente definendola « più fondamentalista di Hamas ». La pace, ha aggiunto, «non viene firmata né per Landini che sciopera, né per Albanese che insulta la Segre, né per Greta con la Flotilla. C’è una persona da ringraziare: Trump, presidente degli Usa repubblicano». Parole dure che hanno scatenato l’immediata reazione della segretaria dem, la quale ha invitato Meloni e l’intero governo ad abbassare i toni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

