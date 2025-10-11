Tempo di lettura: 3 minuti Un pomeriggio che resterà nel cuore. Un’onda rosa di oltre mille donne ha invaso i prati del Real Bosco di Capodimonte, trasformandoli in un palcoscenico di emozioni, sorrisi e solidarietà. Il Bosco in Rosa 2025 è stato molto più di una corsa o di una camminata: è stato un abbraccio collettivo, una celebrazione della vita, della leggerezza e della forza femminile. Tra le partecipanti, mamme, bambine, cagnolini al guinzaglio, amiche che si tenevano per mano, e persino una donna incinta pronta a partorire la prossima settimana – simbolo perfetto di una festa che celebra il futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bosco in Rosa, mille donne per la solidarietà