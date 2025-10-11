Tempo di lettura: 2 minuti Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha incontrato i lavoratori di Burger King della stazione di Napoli centrale ai quali è stata comunicata con soli quattro giorni di preavviso la chiusura del locale per la fine anticipata del contratto di locazione con Grandi Stazioni. Trenta le famiglie a rischio. Al tavolo convocato dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari, su richiesta del deputato, “è pesata l’assenza proprio di Grandi Stazioni”. “Porterò in Parlamento questa vicenda affinchè venga subito revocata questa decisione presa senza preavviso adeguato e si apra un tavolo per verificare la presenza di altri spazi dove collocare questo esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Borrelli: "Trenta famiglie a rischio per licenziamenti Burger King