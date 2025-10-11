Borghi | Il Napoli deve imparare a gestire i cali di attenzione all’interno delle gare

Stefano Borghi, giornalista esperto di calcio, ha analizzato in un lungo intervento sul suo canale YouTube l’attuale momento del Napoli guidato da Conte. Le parole di Borghi. «Il Napoli ha fatto, a mio avviso, il miglior mercato del panorama italiano: prendere un giocatore come De Bruyne è un colpo enorme, anche se qualcuno ha già trovato modo di discuterlo. La risposta è stata sul campo, aumentando il valore complessivo della rosa, con tanti nuovi arrivi che offrono alternative e varianti. Tutti da portare, però, al livello ideale di Conte, che è altissimo: lui è contento solo se vince sempre, e nel calcio moderno nessuno può riuscirci». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

