Borghi analizza | Chivu? Ecco cosa ha fatto ai nerazzurri! Dopo la sosta uan tripla trasferta che peserà

Borghi analizza la stagione dell'Inter. Il giornalista: «Chivu? Ecco cosa ha fatto ai nerazzurri! Dopo la sosta una tripla trasferta che peserà». In un video postato sul suo canale YouTube, Stefano Borghi ha analizzato il percorso dell' Inter sotto la guida di Cristian Chivu dopo il primo scorcio di stagione. Il giornalista ha elogiato il lavoro del tecnico rumeno, che è riuscito a gestire una situazione difficile, caratterizzata da un'eredità pesante lasciata dal predecessore Simone Inzaghi. SUL LAVORO DI CHIVU – «Partiva da una eredità pesante lasciata da Inzaghi. La squadra non è stata cambiata tantissimo sul mercato, almeno nel suo blocco primario, una squadra che presenta un'età media piuttosto avanzata e una squadra che era reduce da un epilogo di stagione scioccante».

