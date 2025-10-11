Boots la spiegazione del finale | Cosa succede al plotone 2032?

Boots di Netflix è una serie comico-drammatica in cui un ragazzo adolescente cerca di sfuggire alla sua vecchia vita arruolandosi nei Marines. Cameron Cope è un adolescente che nasconde la propria omosessualità e vive nella società omofoba degli anni ’90. Quando il suo migliore amico Ray decide di arruolarsi nel campo di addestramento dei Marines, Cameron vede l’occasione per dare una svolta alla sua vita. Tuttavia, solo quando arriva al campo di addestramento di Parris Island e scopre cosa significa davvero diventare un marine, comincia a rendersi conto di aver commesso un grave errore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it