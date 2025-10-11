Boots è basato su una storia vera?

La serie Netflix Boots, creata da Andy Parker, è un dramma militare che racconta la storia unica di un adolescente non dichiarato omosessuale nel Corpo dei Marines, vista attraverso una lente comica. Negli anni ’90, il diciottenne Cameron Cope non ha idea di dove lo porterà la vita. Decide quindi di seguire il suo migliore amico, Ray, e di arruolarsi nel Corpo dei Marines, nonostante la sua politica discriminatoria nei confronti dell’omosessualità. Tuttavia, una volta arrivato al campo di addestramento e entrato a far parte del suo plotone, il 2032, si rende conto di quanto la sua scelta possa essere stata poco informata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

